جومانا مراد تشارك هند صبرى فى بطولة مسلسل ”مهب الريح” المأخوذ من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 01:33 مساءً - تعاقدت النجمة جومانا مراد على المشاركة فى بطولة مسلسل جديد بعنوان "مهب الريح" من 45 حلقة، ومأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، ويتولى مهمة الإخراج أحمد خالد موسى ويضم العمل عدد من النجوم على رأسهم هند صبرى، ماجد المصرى، إياد نصار ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة قبل بدء التصوير.

وفى سياق آخر تنتظر جومانا مراد عرض مسلسل "يوم 13" الذى انتهت من تصويره منذ فترة وتشارك فيه بظهور خاص، والعمل تدورأحداثه فى إطار رعب مثير، ويعد التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، ويشارك في بطولته أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

وقدمت جومانا آخر أعمالها خلال حدوتة "مش هنفرح بيكى" من الموسم الأول لمسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود، وتناولت الحكاية نظرة المجتمع الى المرأة التى لم تتزوج حتى بلوغها الاربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.

يذكر أن جومانا مراد غابت عن دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدمت مسلسل "خيانة عهد" فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك ت فى العمل إلى جانب يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.