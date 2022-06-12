وزيرا الثقافة والسياحة والاثار ومحافظ السويس يطلقون فعاليات الدورة الاولى من مهرجان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 12:28 مساءً - عبد الدايم : ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا والابداع المعاصر فى المناطق الاثرية والسياحية يستلهم الحضارة المصرية العريقة

متحف السويس القومى يحتضن 6 عروض فنية فى 3 ايام متتالية

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس فعاليات الدورة الاولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة السويس ويقام بمتحف السويس القومى على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو ويضم 6 عروض فنية متنوعة .

توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من انشطة وزارة الثقافة مما يؤكد الايمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى ، وقالت ان ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير ، وتابعت ان اختيار متحف السويس القومى لاقامة الدورة الاولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار ياتى نظرا لما يضمه من قطع اثرية فريدة تروى جانبا من حضارة مصر العريقة التى تعد احد مصادر الالهامات المعاصرة .

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء تجمع اشكال فنية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فرقة صحبة سمسمية - الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، اميرة الايقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها - الفنان أحمد جمال وفرقته ، نجوم الأوبرا للموسيقي العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر .