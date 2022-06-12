انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف ” تلهب” الشباب بفستان مفيش أقصر منه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سافرت الفنانة رانيا يوسف إلي أحد المدن الساحلية داخل جمهورية مصر العربية، وظهر ذلك في فيديو قامت بنشره عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” عبر خاصة الاستوري

وظهرت رانيا يوسف مرتدية في مرأة الفندق مرتدية فستان مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والافخاذ حيث أنها كان قصير جدا أظهر مفاتنها بالكامل ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وحصلت علي كثير من التعليقات علي هذا الفيديو مثل الجمال رانيا والانوثه رانيا ومبداء العمر مجرد رقم هو قاموس رانيا – لي الرياضة عنوان هو رانيا يوسف- انتي جميلة اوي- مفيش اجمل منك – ارحمي نفسك