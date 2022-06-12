انت الان تتابع خبر اتفرج .. معاناة هند القحطاني بعد عملية التجميل: حواجني والشعر اللي زرعته طار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت مشهورة سناب شات هند القحطاني بنشر مقاطع فيديو أظهرت فيها معاناتها الشديدة، ومرورها بأزمة صحية بعد إجرائها عملية تجميع، ونشر العديد من الصور التي تدل على معاناتها الكبيرة والتي أصيبت بها سابقاً.

معاناة هند القحطاني بعد عملية التجميل

وأوضح الفيديو أنها تعرضت إلى إصابة في الوجه وبشكل خاص من ناحية الأنف والفم، وكتبت هند القحطاني تعليق على الفيديو قائلة “حواجبي والشعر اللي زرعته بالجبهة كله طاح ما عاد منه أي شئ”.

هند القحطاني كانت تتمني تتزوج من شخص حنون

وتحدث هند القحطاني من خلال الفيديو، قائلة “ما قدرت ت أنام.. أخذت مسكنات ولا في فايدة.. تخيلوا وجهي يوجعني خصوصا الجزء الأيمن.. وحنجرتي خاصة الجهة اليمنى.. وصداع وحرقان في أنفي”، ووصفت عملية التجميل التي اجرتها أنها من العمليات المتعبة.

وقالت في فيديو آخر وهي نائمة داخل المستشفى “ياريتني متزوجة رجل طيب حنون… شدة الألم فتحت لي جروحي.. حسيت أني وحيدة متزوجة رجل طيب حنون… شدة الألم فتحت لي جروحي.. حسيت أني وحيدة”.

القحطاني فقدت حاستي الشم والتذوق

وأضافت القحطاني أنها فقدت حاسة التذوق والشم، وأيضاً هي غير قادرة على النوم بالرغم أنها تتناول الحبوب المنومة، وهذا بسبب أنها تشعر كثيراً بشدة الآلام من العملية التي قامت بفعلها في الفترة الأخيرة.