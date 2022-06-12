انت الان تتابع خبر ما هي متلازمة رامزي هانت.. أصيب به جاستن بيبر اعرفوا تفاصيله واعراضه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المغني الكندي الشهير جاستن بيبر بالإعلان أمس عن إصابته بمتلازمة رامزي هانت، وهي التي نتج عنها شلل في نصف وجهه الأمين، وهذا بعد إصابته بفيروس أضر عصب أذنه، وكشف بيبر في مقطع فيديو نشره من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتنزيل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

إصابة جاستن بيبر بمتلازمة رامزي هانت

وأعلن بيبر عن إصابته بمتلازمة رامزي هانت، وهي التي جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهة وغير قادر على الصعود إلي المسرح، وأشار أيضاً إلى أن هذا الفيروسات التي تهاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابة بشلل في نصف وجهه الأيمن.

ما هي متلازمة رامزي هانت

وتعد متلازمة رامز هانت هي عبارة عن التهاب فيروسي ينتج بسبب فيروس الهربس العصبي، وهو يصيب العقدة الركبية للعصب الوجهي، وتسبب هذه الحالة إعادة تنشيط فيروس الهربس العصبي، وهو الذي يسبب الإصابة بجدري الماء، ويؤدي إلى تقليل خطورة حدوث المضاعفات التي قد تشمل ضعف مستديماً لكل عضلات الوجه وصمم.

أعراض متلازمة رامزي هانت