انت الان تتابع خبر اتفرج .. إطلالة مايان السيد في حفل زفاف.. زغروطة مصرية اخر دلع وحلاوة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة أنيقة وشكل مميز، حيث أنها فاجأت جمهورها بـ “زغروطة مصرية” أطلقتها في أحد حفلات الزفاف الخاصة بإحدى صديقتها، وحصلت على إعجاب جميع متابعيها في الساعات الأخيرة الماضية.

فيديو إطلالة مايان السيد في حفل زفاف

وقامت مايان بنشر فيديو وصور لها من إطلالتها في حفل الزفاف من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة “يا له من يوم جميل جميل”.

تعليقات الجمهور على فيديو مايان السيد

ومن أهم التعليقات التي جاءت من خلال الجمهور، جاء منها “مايان إيه المواهب دي، زغروطة احترافية”، وآخر “حلو ده” و”قمر” و”عسولة” و”عقبال فرحك” و”الأزرق يليق بك ما شاء الله” و”يا سكرة” و”زغروطة مصرية” وغيرها.

أخر أعمال مايان السيد

جديراً بالذكر أيضاً أن مايان السيد شاركت في مسلسل “الاختيار 3” الذي عرض في دراما رمضان 2022، ومعها النجوم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل وغيرهم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.