24 يونيو .. عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:25 صباحاً - يحيى المطرب عبدالمجيد عبدالله حفلا غنائيا فى جدة يوم 24 يونيو الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا الحفل الذي كان من المقرر إقامته في إطار عودة عبدالمجيد عبدالله إلى الحفلات بعد أن قدم حفلا في يناير الماضي بالسعودية حيث كان غائبا عن الحفلات لفترة طويلة وهو ما كشف عنه في لقاء له مع شركة روتانا.

وأكد عبد المجيد عبد الله خلال لقائه مع روتانا أن فكرة المشاركة في الحفلات كانت موجودة لديه ولم يكن بحاجة لإقناعه، موضحا أن "ما عطله عن الحفلات هو ظروفه الصحية وإصابته بمرض المانير، وهي ظروف لها علاقة بالتوازن، ما كان يؤثر على تركيزه بشكل كبير، وهو ما منعه من المشاركة في الحفلات، وعاد إلى إحياء الحفلات لأن هذه الفرصة أتت"، متمنيا أنها تكون "بدابة لعودته".

وشدد عبد الله على أنه "مع إحياء الحفلات، ولكن ليس مع كثرة الحفلات"، لافتا إلى أن "ما يهتم به هو قيمة الحفلة ونوعيتها".