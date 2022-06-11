فاطمة الصفي تشعل ردود الفعل بعد الكشف عن مرضها الخطير

انت الان تتابع خبر فاطمة الصفي تشعل ردود الفعل بعد الكشف عن مرضها الخطيروالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع سعود القحطاني، عن عدم قدرتها على الإنجاب، كما تحدثت عن معاناتها أيضًا مع مرض السرطان، وخضوعها للعلاج الكيماوي، ما دفعها لحلق شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط.

من سؤال الناس عن سبب تقصير شعرها، قائلة إنها تعاني من السرطانوأوضحت: ”الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة .

وانتقدت الصفي تدخل الناس في شؤونها، ومضايقتها بالأسئلة حول عد انجابها للأطفال، بدعوى رغبتهم برؤية أطفالها، بالاضافة الى اسئلتهم المتكررة حول أسباب تقصير شعرها، غير مراعين معاناتها مع المرض والكيماوي، وواساها سعود القحطاني، بعد شكواها وتدخل الناس في شؤونها والسؤال عن خصوصياتها.

وتفاعل الكثير من مغردي موقع “تويتر” مع الفنانة الكويتية، مؤكدين ضرورة عدم التدخل في شؤون الآخرين، مؤكدين ان بعض التدخلات تكون مزعجة ومستفزة، خاصة بعد حديثها عن تفاصيل مرضها، متمنين لها الشفاء والعافية، وعلقت احد المتابعات: "فاطمه الصفي أكثر إنسانه عانت بالوسط الفني لما حلقت شعرها واتهمها الناسن انها تتعاطى وهي فيها ورم وما أعلنت عنه".

هذا وكانت قد أحدثت فاطمة الصفي، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عقب ظهورها في صورة عفوية برفقة الفنان محمد العلوي، نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، لتنهال التعليقات والتساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الثنائي، وخاصة أنهما يظهران بكثرة معا، لكن تطرقت الصفي في تعليقها إلى الصداقة ومفهومها، ما يؤكد ان العلاقة بينهما مجرد صداقة.