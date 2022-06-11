انت الان تتابع خبر مشاجرات وحضور أمني كثيف وحالات إغماء في الكويت والسبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد مكان الحفل الذي كانت ستحييه الفنانة أصالة نصري في الكويت، حالة من الفوضى والمشاجرات، وانتشار القوات الأمنية، حيث ذكرت المصادر محاولة إجراء المفاوضات مع أصالة والقائمين على الحفل لبدئها الغناء، بعد انتظارها في المركبة لأكثر من ساعة.

وأشارت المصادر انه لم يتم إلغاء الحفل، ولكن حدث هناك عدم تنظيم بسبب التذاكر المخصصة للحفل، كما تم الاتفاق على أن تغني أصالة أقل من ساعة، بمشاركة رحمة رياض، واتضح من تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مشكلة في تنظيم تذاكر الحفل.

وقال الجمهور عبر التويتر: "أن من يملك تذكرة لا يمكنه الدخول، عكس الذي قام بشرائها وهو غير قادر على متابعة الحفل"، كما شهد الحفل حالات إغماء،بسبب شدة الازدحام كما تم تداول بعض من الشكاوي عن سوء التنظيم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عفوي خلال بروفات حفلة اصالة ورحمة في الكويت، حيث حاولت أصالة أن تجعل رحمة تقوم بحفظ كلمات أغنية "حنين"، كما حضرت الحفل الفنانة هدى حسين ونال حضورها تفاعل كبير من المتابعين.

يذكر ان هذا الحفل كان من المقرر إقامته الشهر الماضي، لكن تم تأجيله بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت قد وعدت الفنانة السورية جمهورها عبر حسابها في تويتر، إصدار ألبوم جديد باللهجة المصرية الخالصة، حيث انها أوشكت على الانتهاء من تسجيله، وقالت متحدثة عن تصويره بأنها عاشت معه وقت طويل، أبعدها عن أولادها وأصدقائها، وكتبت: "بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت ... عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مر".



