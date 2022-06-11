انت الان تتابع خبر بعد الهجوم عليه وطرده من الحفل.. سعد لمجرد يستفز العراقيين بفيديو صادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه الخاص على انستغرام، نشر الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ فيديو من كواليس تحضير الحفل الذي كان من المقرر إحياءه في العراق، ووجه من خلاله رسالة إلى أهل العراق قائلا: "إلى شعب العراق الغالي على قلبي، لحظات لا تنسي في بغداد قلعة الاسود".

كما شكر الفنان المغربي، فريق العمل العراقي بأكمله على ما بذلوه من جهد خلال فترة تحضيرات الحفل و بناء المسرح، والتي امتدت على مدار الشهر، من أجل توفير سبل الراحة، وتابع: "سأراكم قريبا. كل الحب والتقدير لكم".

وتفاعل بعض العراقيين مع فيديو سعد، وقدموا له الدعم، معبرين عن حماسهم لحضور الحفل، كما اعترضوا على ما بدر من بعض الناس ليلة الحفل، مؤكدين له أن هؤلاء لا يمثلون آراء شعب كامل، بينما أشار البعض ان هذا الفيديو استفزازي لكل من رفض وجود الفنان في العراق.

يذكر ان ليلة الحفل لذي كان مقررا، مساء الخميس في بغداد قد شهدت تدافع مئات العراقيين، الذين احتجوا على إقامة الحفل وعلى وجود سعد لمجرد، ما دفع شركة سندباد لاند الراعية للحفل إلى إلغائه، كما تصدر هاشتاغ "حفل سعد لمجرد مرفوض" مواقع التواصل العراقية، حيث عبر النشطاء عن غضبهم من دخول الفنان المتهم بقضايا تحرش واغتصاب الى بلادهم.

وفي أول تعليق للفنان على إلغاء حفله، رد عبر "ستوري" في حسابه على "إنستغرام" بمشاركة صورة برفقة شقيقه علي الذي يعيش في لندن، وكتب عليها "العراق نحبك مهما حدث نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد"، وعبر عن سعادته لتواجده فيها.