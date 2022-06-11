تفاصيل حفل الكينج محمد منير في الإسكندرية منتصف يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:28 مساءً - يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم خلال منتصف يوليو المقبل بالإسكندرية، حيث يلتقي بجمهوره ومحبيه هناك يوم 15 يوليو.

وطرحت الشركة المنظمة البوستر الرسمي للحفل لمعرفة موعد ومكان إقامته، موضحة أن تذاكر الحفل أوشكت على النفاد حيث يحظى الكينج محمد منير بقاعدة جماهيري كبيرة.

وتطرح تذاكر الحفل على فئتين الأولى بمبلغ 450 جنيها لفئة الـ VIP، أما الفئة الثانية من المقرر أن تطرح بمبلغ 250 جنيها لفئة الـ Regular.

من جهة أخرى، يواصل النجم محمد منير تحضيرات وتسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد استعدادا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل متتالي على طريقة الـ"سنجل" حيث انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات ومن بينها أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو"، ويشاركه فيها الغناء النجم أكرم حسنى، وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".