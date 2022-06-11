من هي الفنانة صفوة.. السيرة الذاتية وأبرز أعمالها

وبالبحث عن إجابة سؤال من هي الفنانة صفوة تبين لنا أنها مواليد يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس للعام 1968 وهي التي عملت كراقصة شرقية لسنوات طويلة في الوقت الذي ظهرت فيه كراقصة وليست ممثلة في عدد كبير من الأفلام السينمائية قبل أن تعتزل الرقص الشرقي وتتفرغ لموهبة التمثيل.

نشاطها الفني بدأ في العام 1995 حيث شاركة في فيلم “امرأة هزت عرش مصر” وبعدها بعام واحد فقط قدمت وتحديدًا عام 1999 قدمت فيلم “أمواج الغضب”.

أما فيما يخص مرحلة النضوج الفني لها بدأ مع دور شوقية والذي عرفها منه الجمهور في فيلم جنة الشياطين لتؤدي دور رباب في فيلم أرض الخوف عام 2000، ثم ظهرت كراقصة في فيلم معالي الوزير سنة 2002

اختارها يوسف شاهين لتقدم دور سمية في فيلم هي فوضى من بطولة النجم الراحل خالد صالح وفي العام 2005 قدمت مسرحية قاعدين ليه مع سعيد صالح.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية حققت تألق كبير على مستوى الدراما بعد أن شاركت في بطولة مسلسل بدون ذكر أسماء مع مسلسل السبع وصايا لرانيا يوسف ومسلسل العهد.