فنانة مصرية تتعرض لهجوم شرس من كلب في الشارع ونقلها للمستشفى في حالة يرثى لها ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي -

فاجأت الفنانة المصرية رحمة حسن متابعيها أنها تعرضت لهجوم شرس من قبل كلب كان مع صاحبته وعضها في مكان حساس.

ونشرت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستغرام" عما تعرضت له من قبل الكلب وعبرت عن صدمتها، وقالت: "مساء الخير.. امبارح الساعه ١١ بليل كنت نازله اجيب حاجه من السوبر ماركت جمب البيت، وكنت ماشيه علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي، بيهجم عليه بكل قوته، طبعا حاولت اجري لكن للاسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيره وغويطه بنابه في منطقه حساسه.

صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابه، ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤ هاخدهم خلال شهر، بس المشكله ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وانا طبعا خايفه ومصدومة. و تعبانه وعندي تروما من امبارح."

وكشفت رحمة حسن بأن الكلب مربى في المنزل ويعيش مع عائلة تعرض أطفالها للعض من قبله أكثر من مرة: "والي واجعني اكتر اني مَش عارفه اتصرف ازاي.. خصوصا اني اكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه اي انسان كمان يتاذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي..

انا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه، امبارح صاحبت الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه!"

وتابعت رحمة حسن: "طبعا انا اتصدمت لما عرفت انها مَش اول مره الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع منغير كمامه او حد قوي يمسكه.. بجد حرام عليكم، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح، وصاحبه مسؤل مسؤليه كامله عنه ويحاسب علي اهمال مسؤليته، خصوصا لو اهماله تسبب لشخص تاني في اذي بدني يحتاج اكتر من ٢١ يوم علاج واذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد ايه عشان يخف."

وقامت بعدها الفنانة المصرية رحمة حسن من شكر متابعيها وطمأنتهم على صحتها وكتبت: "مساء الخير.. انا متشكره جدا لاهتمامكم ولكل الناس الي كلمتني تطمن عليه، واسفه اني ماقدرتش ارد علي معظم الناس لاني كنت تعبانه ومش قادره اتكلم، انا رحت المستشفي النهارده وكشفت عند جراح متخصص وهو غير علي الجرح وعمل الازم والحمد لله طمني، وقالي اتابع معاه الفتره الجايه واني هاكون كويسه انشاء الله والجرح هاياخد وقته وهايخف."

وتابعت رحمة حسن: "وبالنسبه للكلب فاحنا اتكلمنا مع صاحبته وطلبنا منها توديه مركز تاهيل وتدريب علشان تعدل سلوكه، وتبعت لنا الورق الرسمي الي بيثبت انها ودت الكلب فعلا، والا هاعمل محضر.. وساعتها الكلب الي هايتضر، ودي حاجه ماترضيش حد. وهي كانت متفاهمه جدا ووافقت وقالت انها هاتعمل كدا اول الشهر الجاي، علشان اخوها الي هايوديه ويتولي مسئوليته. الحمد لله انا كويسه والكلب كويس. واتمني ان صاحبه الكلب تصدق في كلمتها وتودي الكلب فعلا مركز تعليم ويبقي كويس."

يذكر أن الفنانة المصرية رحمة حسن قد شاركت في موسم رمضان 2022 من خلال مسلسل "ملف سري" من بطولة هاني سلامة.