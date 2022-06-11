انت الان تتابع خبر اتفرج .. أصالة بالأصفر الجرئ تجذب الأنظار.. تألقت في أحدث حفلاتها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة أصالة نصري بنشر العديد من الصور من حفلها الأخير الذي قدمته في الكويت، وهذا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، ولفتت بها أنظار الجميع.

أصالة بالأصفر الجرئ تجذب الأنظار إليها

وأطلت الفنانة أصالة نصري في الصور الخاصة بها بفستان أصفر، وأيضاً اعتمدت على وضع المكياج الجذاب الذي أظهر ملامحها المميزة، وحصل على إعجاب كل متابعيها، وتعد من أبرز الأشياء التي أضافتها على صفحتها الشخصية الذي حصلت على إعجاب كل متابعيها.

أحدث حفلات أصالة نصري

وتقوم المطربة أصالة نصري بإحياء حفل غنائي يوم 16 يونيو القادم في قطر، وهذا وسط الكثير من الإجراءات الاحترازية، والتشديد عليه بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي من أكثر الحفلات التي ينتظرها الجميع، وسوف تطرح الألبوم الخاص بها يوم 1 يوليو القادم وينتظرها جميع محبيها.



