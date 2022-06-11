انت الان تتابع خبر براد بيت يتهم أنجلينا جولي النصب وتعمدها إيذاءه.. الخلاف اشتعل بينهم على الآخر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دخلت أنجلينا جولي وطليقها براد بيت في صراع شديد، حيث أن بيت اتهم طليقته أنجلينا بأنها قصدت إيذاءه، وهذا عن طريق بيعها أسهمها في حفل كرمة لإنتاج البنبيذ ويملكه كلاً من النجمان بجنوب فرنسا، وذلك إلى أحد رجال الأعمال الروسي بدون إبلاغه، وذلك على الرغم من علمها بتعليق زوجها السابق بالنبيذ.

تفاصيل خلاف شديد بين أنجلينا جولي وبراد بيت كاملة

ورفع براد بيت دعوة قضائية ضد طليقته انجلينا جولي، واتهمهما أنها تعمدت أن تأذيه بعدما باعت حقل النبيذ “شاتو ميرافال” في جنوب فرنسا، لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر، وتعتبر هي أشهر مزرعة فرنسية شهيرة لزراعة العنب وتصنيع النبيذ الوردي، وبشكل خاص أنها كامت تعى جيداً مدى حبه الشديد لهذا الحقل.

شراكة انجلينا وبيت في حقل العنب كانت في عام 2011

وتعود شراكة بيت وجولي في هذا الحقل لعام 2011، وهم وقعو الشراكة مع عائلة بيران الفرنسية المتخصصة في زراعة الكروم لإنتاج نبيذ داخل بلده فال في جنوب شرق فرنسا، وقبل أن يوقعوا الشراكة قام بيت وأنجلينا باستئجار المزرعة في 2008، وتزوجها في 2014 قبل أن يطلقها في 2016، وكثر بينهما المعارك القانونية الطويلة وبالتحديد القضايا التي تتعلق بحضانة أبنائهما الستة.