انت الان تتابع خبر اتفرج – درة تفوز بجدارة على رانيا يوسف بفستان كشف عن المستخبي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

وظهرت درة وهي ترتدي حيث ارتدت فستان من الأسود القصير الضيق ومكشوف من منطقة الأرجل والأكتاف والصدر مع ارتداء حذاء من اللون الفسفوري، اما من الناحية الجماعية فقامت الفنانة في أستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفينونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : أنت أجمل شخص من الداخل والخارج. بارك الله فيك ملاكي – الحلوة من غير مجهود -اوعي وشك… العسل وصل- لي بس كده لي بس.