شاهد.. أحمد فهمى يتحدى حلمى من دبى بأغنية ”بص الحركة ديه”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلن النجم أحمد فهمى، تحديه للنجم أحمد حلمى، وذلك على نغمات أغنية "حتى بص الحركة ديه"، والتى يغنيها أحمد حلمى، وكانت الأغنية الدعائية لفيلم "واحد تانى"، حيث نشر أحمد فهمى فيديو له أثناء تواجده في دبى، وهو يقفز لأعلى، على أنغام الأغنية الشهيرة، وعلق على الفيديو، "أنا اتحدى أى حد يا حلمى بس كنت مستنى أروح دبى.. حتي بص الحركة دى".

يأتى هذا فيما سبق ونشر النجم أحمد حلمى، فيديو على صفحته على "فيس بوك" لكليب أغنية "بص الحركة دى" من فيلمه "واحد تانى" معددًا فيه إنجازات النجم محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى خلال سنواته الأخيرة، فى رسالة دعم له بعد خسارته نهائى دورى أبطال أوروبا فى نسخته الأخيرة لصالح ريال مدريد الإسبانى.