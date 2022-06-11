انت الان تتابع خبر اقتراح نبيل الحلفاوي لاختيار المدرب الجديد للمنتخب .. مرفوض مقدماً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان نبيل الحلفاوي باقتراح تشكيل لجنة ليتم اختيار من خلاله مدير فني جديد للمنتخب المصري، وهذا من خلال حساابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر”، وتم الكشف عنها مؤخراً.

اقتراح نبيل الحلفاوي لاختيار المدرب الجديد للمنتخب

ودون نبيل الحلفاوي على تويتر، قائلاً “عندي اقتراح يساعد في اختيار المدرب المصري.. ما اظنش حد هيوافق عليه، المنتخب عنده ماتشين في سبتمبر واحد على أرضنا وواحد خارجها، وبعدين نفس الحكاية في مارس، ما نكلف من دلوقت حسام بماتشين سبتمبر ونكلف علي ماهر بماتشين مارس”.

وتابع قائلاً “وبناء عليه يتم اختيار من يستمر من خلال لجنة تضم أساتذة النقد والتحليل مثلا.. الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ خالد بيومي والدكتور طه اسماعيل ومن الشباب مثلا أحمد عز و… هذا مجرد مثال، ويمكن أن تخصص نسبة لتصويت الجماهير”.

تعليق الحلفاوي على خسارة المنتخب المصري أمام إثيوبيا

وحرص الفنان نبيل الحلفاوي عن أزمة منتخب مصر بغد الهزيمة من نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، قائلاً “فقدان الشغف له نفس تأثير الإجهاد. لا تتقن التمرير ولا الاستلام ولا التسديد.. لكن عموما أيا سيكون المدرب لاعبونا يحتاجون لتخصيص نصف وقت التدريب على الأقل لإتقان هذه الأساسيات من الحركة مش عيب.. لا تنفيذ لأية خطط أو تكتيك أو هجمات منظمة أو مرتدة إلا بإتقانها وتنفيذها بلا معاناة”.