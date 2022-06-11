المعركة على أشدها .. زوج النجمة السعودية فوز العتيبي يطلبها لبيت الطاعة والأخرى تصر على الطلاق؟

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت نجمة السوشال ميديا السعودية فوز العتيبي وساطة متابع طلب منها التفكير في قرار انفصالها عن زوجها احمد الموسى، والعودة اليه وانهاء الخلاف بينهما .

وفي التفاصيل وعبر تطبيق سناب شات ارسل متابع لنجمة السوشال ميديا تعليق قال فيه: "ياخي علامات الحزن في أحمد واضحى عليه كثير أحس ضحكاته في سناباته كلها مجبور عليها أرجعي له صدق هو يحبك وهذا واضح عليه ابن السلطنة .

ولم تتجاهل العتيبي هذا التعليق حيث بادرت على الفور بالرد: "يؤسفني أقولك إنه إحنا في طريق الانفصال الرسمي وأطلب منكم ما عاد توسطون له، كل اللي باقي بينا يدفع لي مستحقاتي المالية الـ500 ألف ريال وكل واحد في طريقه.

وكان أحمد الموسى قد نشر عدد من الفيديوهات كشف من حلالها عن رغبته العودة إلى زوجته ومعاناته في الفترة الأخيرة بسبب ازمة الانفصال وقال في فيديو: "نفسي في شخص ينتشلني ويرتبلي حياتي ويرجعني من جديد، لما تلاقوني بصور إعلان، أنا كل يوم اعتذر لمعلن، بحس بحوسة ولغبطة، إلى جانب شعوري بالخمول، وينها الشخص هذا اللي عنده القدرة العجيبة يدخل حياتك ينظمها من الألف للياء.

وكشف الموسى ايضًا عن نيته طلب فوز الفهد لبيت الطاعة وسبب رفضه دفع مؤخر الصداق قائلًا: "في ناس كتير يقولوا لي أدفع الـ 500 ألف، للمعلومية أنا ما زالت أريدها ترجع، لكن هذا الشيء من طرفها، ما أتوقع أحد يدفع لشخص ما يريده.. أصلاً العقد واضح وموجود بيت الطاعة، الحمد لله حكوماتنا حاطة بيت الطاعة، في حال المرأة ما تبي ترجع لزوجها يسقط عنها كل حقوقها وأتوقع الكل يعرف ذلك.