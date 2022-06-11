بالفيديو.. سعد المجرد يوجه رسالة إلى الشعب العراقي.. بعد إلغاء حفله ببغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 11:22 صباحاً - بعد إلغاء حفله في العاصمة العراقية بغداد، وجه الفنان المغربي، سعد المجرد، رسالة إلى الشعب العراقي.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر الفنان سعد الجرد لقطات من استعداداته السابقة لإحياء الحفل الملغى بمدينة بغداد، معلقا عليه بالقول: "إلى شعب العراق الغالي على قلبي..لحظات لا تنسي في بغداد قلعة الأسود".

وأضاف سعد المجرد: "أود أن اشكر فريق العمل العراقي بأكمله على ما بذلوه من جهد خلال فترة تحضيرات الحفل و بناء المسرح تحديدا التي امتدت على مدار الشهر إن لم تكن اكثر من أجل توفير سبل الراحة لنا".

وألغي حفل الفنان المغربي سعد لمجرد الذي كان من المقرر أن يقام في بغداد ليلة الخميس الماضي، بعد أن حاولت مجموعات عشائرية اقتحام حدائق ومطاعم مدينة السندباد شرقي العاصمة العراقية لإلغاء الحفل دون أن يذكروا سبب ذلك.