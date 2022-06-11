اتفرج – فيفي عبده تستفر الجمهور بفيديو رهيب في غرفة نومها

انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تستفر الجمهور بفيديو رهيب في غرفة نومهاوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، داخل غرفة نومها وعلى السرير، مرتدية ملابس من اللون الأزرق المكشوفة من منطقة الصدر ، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، معلقة :‏يا قشطاتنا يا عسلتنا يا فلتنا من مصر أم الدنيا بجد وحشتوني أي سوير آلاف يو اموواه.

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها :منوره حبيبتي- – لا حول و لا قوة الا بالله، اللهم نسألك الثبات على الحق حتى الممات.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.