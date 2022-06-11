انت الان تتابع خبر عاجل.. انفصال ياسمين الخطيب رسمياً: ادعولي بالعوض والخير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، عن انفصالها رسمياً عن زوجها، وذلك يأتي بعد فترة قصيرة من الزواج ولم تفصح عن أي اسباب.

انفصال ياسمين الخطيب رسمياً

وكتب ياسمين الخطيب عن طريق خاصية الأستوري على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلة “تم رسمياً الانفصال عن أ.رمضان حسني ، ارجو ان يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر ، والذي اؤثر ان اختصره فى كلمة نصيب”.

طلب ياسمين الخطيب من محبيها

وأضافت ياسمين الخطيب قائلة “كما أرجو من محبيني ان يتمنوا لي العوض والخير فى ماهو قادم”، وكشفت أيضاً عن أنها حاولت الانتحار بتناولها جرعات كبيرة من الحبوب التي تعالج الأمراض النفسية التي تعاني منها، ومن أهمها الزانكس والتربتيزول.