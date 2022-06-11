انت الان تتابع خبر عاجل- ما هو مرض BPD .. بعد محاولة انتحار ياسمين الخطيب الفاشلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الإعلامية المصرية الشهيرة ياسمين الخطيب عن محاولة انتحارها الفاشلة، وذلك بعدما تناولت جرعات كبيرة من الحبوب النفسي الزانكس والتربتيزول، وذلك جاء بسبب أنها تعاني حالة نفسية سيئة أثرت عليها بشكل سلبي.

محاولة انتحار ياسمين الخطيب الفاشلة

وحرصت ياسمين الخطيب على كتابة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم، قائلة “بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها، لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD..”.

ما هو مرض BPD المصابة به ياسمين الخطيب

وأما عن مرض BPD هو اختصار لـ Borderline personality disorder، وهو عبارة عن اضطراب الشخصية الحدية، وتضطرب فيه الشخصية الحدية، ويكون فيه اضطراباً في الصحة العقلية ويؤثر في طريقة التفكير في نفسك وشعورك بها وبالآخرين، وهذا ما ينتج عنه الكثير من المشاكل في مهام الحياة اليومية، ويشمل على مشاكل في نظره الشخص إلى نفسه، وأيضاً صعوبة في السيطرة على المشاعر والسلوك، وأيضاً اضطراب العلاقات بشكل مستمر.

أعراض مرض BPD