انت الان تتابع خبر تفاصيل محاولة انتحار ياسمين الخطيب: تناولت جرعات كبيرة من الحبوب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب إنها حاولت أن تنتحر أمس، وهذا عن طريق تناولها جرعات كبير من حبوب الزانكس والتربتيزول، وهي التي وصفها لها الطبيب النفسي الذي يقوم بعلاجها في الفارة الأخيرة الماضية.

تفاصيل محاولة انتحار ياسمين الخطيب أمس

وحرصت الفنانة ياسمين الخطيب على نشر من خلال منشور لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة “بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه”.

اعتراف جرئ من ياسمين الخطيب

وقالت ياسمين “لكني سوف أعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص”.

طلب المساعدة النفسية

ومن الممكن طلب المساعدة النفسية من خلال الأرقام والخطوات الآتية:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية يتم تلقي عليه الكثير من الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، وأيضاً مساعدة كل من يريدون الانتحار على الأرقام التالية 08008880700، 0220816831 طوال اليوم، وأيضاً خط المجلس القومي لتلقي الاستسفارات النفسية من خلال ما يلي 20818102.