انت الان تتابع خبر حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب تكشفها لأول مرة: علي وش ولادة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الكثير من الأسئلة من جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، ووفرت قبل ساعات لجمي متابعيها خدمة إرسال أسئلة لها من خلال خاصية “ستوري ASK””، واجابت عليها بشكل صريح.

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب تكشفها لأول مرة

وتميزت إجاباتها بالذكاء وخفة الظل وجميع الردود التي تتسم بالوضوح، وجاءت الكثير من الإجابات الساخرة الخاصة بها على العديد من الأسئلة، وكشفت عن معاناتها الشديدة مع العديد من الأمراض، وسألتها إحدى المتابعات قائلة “إزاي كل بطنك دي في كواليس يا معافر، وتقولي قولون، مستحيل، دي بطن حامل”، وردت شيرين قائلة “عندك حق تقولي كدة، أنا نفسي ياختي بحس إني في السابع، وعلى وش ولادة، كل لحظة، بس للآسف ده قولون وبكتيريا حلزونية، والتهابات في الاثنى عشر”.

شيرين تكشف عن أكثر ما أسعدها في الفترة الماضية

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن أكثر ما أسعدها في الفترة الماضية، وهو كان نجاح أغنية يا معافر، وجاء لشيرين سؤال فيه “أمتي هتقومي من السبات الفني اللي انتي فيه”، فأجابت قائلة “والله العظيم أنا كمان متضايقة، بس أوعدكم بحاجات حلوة تفرحكم”.

ندم شيرين على حلق شعرها

وأما عن ندمها لحق شعرها جاء سؤال لها “ندمتي إنك حلقتي شعرك؟، فأجابت قائلة “طبعاً”، وسؤال عن أغنية ندمت على تقديميها قالت “متجرحنيش”، وأكثر أغنية تعبر عنها هذه اللحظة قالت “أعمل إيه يعني أموت إحساسي وأبطل أحس”.