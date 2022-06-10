اتفرج الفيديو والصور .. إلغاء حفل الفنان سعد لمجرد في بغداد بعد تحوله إلى معركة حامية الوطيس؟

الرياض - محمد الاطلسي -

بطريقة غير متوقعة تجمع العشرات من المحتجين، مساء أمس الخميس، للتعبير عن رفضهم لإقامة حفل غناء للفنان المغربي سعد لمجرد في مدينة سندباد لاند الترفيهية حيث أن المحتجين أحاطوا ببوابات الدخول إلى المدينة الترفيهية شرقي بغداد، ورددوا هتافات تندد بإقامة حفل غنائي لسعد لمجرد، المتهم من قبل القضاء الفرنسي بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وكانت إدارة مدينة سندباد لاند الترفيهية قد أعلنت قبل أيام أن المطرب سعد لمجرد سيقيم حفلاً غنائياً، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة. حيث ألغيت الحفلة التي كان من المفترض أن تُقام مساء الخميس، وما زال المحتجين يحاصرون المكان الى حتى تحرير الخبر.

المصدر: موقع أخبار الآن.