تصرف بغرابة غير معهودة .. متابع يخرج الفنانة منة شلبي عن طورها وتطالبه بسرعة تتغييره حسابه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثار وضع أحد متابعي الفنانة منة شلبي اسمها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استياءها بسبب استغلاله ذلك في الرد على المتابعين.

وطالبت منة شلبي ذلك المتابع بتغيير اسمه عبر مواقع التواصل قائلةً: "أنا عندي مشكلة مع النوع ده من التويتات، معنديش مشكلة إنك تكتب اسمك كأنك أنا وأنت مش أنا، بس عندي مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك أحسن بليز"، ليتأسف المتابع لها عن رفضه تغيير اسمه، فتردّ عليه قائلةً: "أنا كمان آسفة جداً إني مش قابلة الأسف بليز غيّر اسمك".

وكانت منة شلبي قد نجحت في حصد إعجاب مشاهدي مسلسلها الرمضاني "بطلوع الروح" مع احتلاله المركز الثاني في قائمة أهم عشرة أعمال على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو ما ظهر في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كما تلقت إشادات من زملائها في الوسط الفني والذين اعتبروها ممثلة عالمية لا تقلّ شأناً عن نجمات عالميات، وأنها أدّت الدور بإحساس صادق.