رشدي أباظة يكشف أسرار تجربته مع أول تجربة اغتصاب في حياته من قبل أم صديقه .. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

الرياض - محمد الاطلسي - لُقب بدنجوان السينما العربية، عمل مع أغلب الفنانات المصريات المتميزات، تميزت اعماله عن غيرها بالتنوع والتميز عن غيره، عُرف عنه حبه وعشقه للسيدات"الستات"، ولكن في حياته الخاصة لم يكن كذلك، فكانت حياة مليئة بالأحداث منها إغتصاب وخيانة زوجية وتهديدات بالقتل.

وطبقا لما سبق وان نشره موقع السلطة في تقريره ما لا تعرفه عن دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة:

"تعرض للاغتصاب في طفولته"

تعرض دنجوان السينما، في طفولته للإغتصاب حسب ما صرح به في حوار له مع مجلة"الشبكة" اللبنانية"، وأوضح، بإنه إثناء مذاكرته للدروس مع زميله والذي تعمل والدته في الخياطه، كنت أذاكر:"كنت أذاكر دروسي مع زميل لي، وكنت أمضي معه الساعات حتى منتصف الليل، وأمه في الغرفة الثانية ساهرة على ماكينتها لا تتركها إلا لتجهز لنا طعامًا أو مشروبًا".

وأشار"أباظة"، وفي إحدى الليالي، طلبت من زميله نجلها بأن يقوم بالذهاب وشراء كبابًا من الحاتي، ثم اتجه زميله على الفور للذهاب ورفضت السيدة خروجه مع زميله، وكانت حجتها بعدم إمكانية خروج الضيف من المنزل، وطلبت منه الإنتظار معها ليونس وحدتها، ثم أكد ذلك زميله وقال له " ابقى هنا يا رشدي وسأعود بعد قليل".

وتابع، بعد نزول صديقه، من المنزل جردته والدته زميله من ملابسه، وشعر بالخجل الشديد، وأغتصبته، وشعر بالضيق من خيانته لصديق عمره، معبرا"شعرت بالضيق وقتها بسبب خيانتي لصديقي".

"تهديده بالقتل"

قالت السيدة منيرة أباظة في حوار خاصة لـ "المجلة"، بأن الملك فاروق هدد اخاها رشدي أباظة، بالقتل من الملك فاروقملك مصر السابق، وذلك بسبب منافسته على حب الفنانة كاميليا.

كما كشفت شقيقته، عن إصابته بالشلل في وجهه بسبب سرطان المخ الذي هاجمه في أواخر أيامه، وأن والدته الإيطالية قامت بنقل جثمانه من المقبرة التي قام بشرائها وكان أول من دخلها، لأخرى بُنيت خصيصًا له، وألحقت بها مسجدا.

وذكرت شقيقته، بأن الصدفة هي من حولت مسار رشدي من البحرية إلى الفن، كما واجه رفضًا شديدًا من والده الضابط للعمل في الفن، حتى طرده من البيت وقاطعه لسنوات طويلة.

"غيرته من عمر الشريف "

من المشاكل الاخرى التي عاش فيها رشدي أباظة، ندمه على فيلم "لورنس العرب" وهو الفيلم الذي شارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف، بديًلا عن رشدي أباظة ولكنه رفض، خاصة وإن هذا الدور كان بوابة انطلاق نحو العالمية.

وفي برنامج"ممنوع من العرض"، قال الماكيير محمد عشوب، بأن المخرج البريطاني ديفيد لين، كان يبحث عن بطل جديد ليقوم بدور فيلم عربي بعنوان"لورانس العرب"، وتم ترشيح رشدي أباظة له، لقدرته على التحدث عدة لغات تصل لخمس لغات، ولكن عندما طلب مقابلته، وصلت معلومات ليست صحيحة إلى رشدي أباظة بأن المخرج يريد إقامة اختبار له لذا رفض القيام بالعمل.

ثم أخبرهم بأنه لديه فيلم"في بيتنا رجل"، يتم عرضه في السينما حاليًا وعليه مشاهدته إن كان يريد رؤية تمثيله، وبالفعل ذهاب إلى السينما، ولكن أعجب المخرج الاجنبي بعمر الشريف بدلًا من "أباظة" خاصة وأن عمر الشريف وحسن يوسف كانا في الفيم، ثم قرر أن يشاركه بدلًا منه، ومن هنا شعر "أباظة" بالغيرة من عمر الشريف.

خيانته من الشحرورة صباح

كشفت الفنانة صباح، في حديث أجرته في برنامج"العاشرة مساءًا"، عن حبها الشديد لرشدي أباظة، ورغبته الدائمة في الوصول إليها، وبكائه على السلم حينما تغضب منه، ولكن كان عيبه السُكر الكثير.

كما كشفت الشحرورة"، في حديث لها مع الإعلامي طوني خليفة، عن خيانتها لرشدي أباظة مع أمير مغربي خلال زيارتها للمغرب، وهذه الخيانة جعلته يُصدم ثم كانت أحدث أسباب طلاقهما.

علاقاته العاطفية لم تدم كثيرًا

عُرف عن رشدي أباظة بكثرة مغامراته العاطفية، حيث تزوج 5 مرات، كما أشيع، وأول زيجاته كانت من الفنانة تحية كاريوكا، ثم تزوج من فتاة اجنبية أنجب منه فتاة "قسمت"، ثم تزوج عقب ذلك من الراقصة سامية جمال، والتي أنفصلت عنه عقب 18 عامًا.

عقب ذلك تزوج من الشحرورة صباح، وكانت الفنانة صاحبة أقصر مدة زواج، حيث طلقها عقب مرور أسبوعين فقط، وكما تزوج من أبنة عمه نبيلة أباظة قبل وفاته بعامين.

رفضه من مريم فخر الدين!

أعتاد الفنان رشدي أباظة، على أن السيدات هي من التي تجري ورائه للزواج منه، ولكن كان الحال مختلف مع الفنانة مريم فخر الدين، بالنسبة له لأنها لم تقبل الزواج وأبت ذلك.

وحكت "مريم فخر الدين"، في حديث لها مع الإعلامي وائل الإبراشي: "رشدي أباظة جالي هنا البيت وضرب القفل بالمسدس، روحت أنا نازلة من سلم الخدامين وجريت على أمي وقولتلها رشدي عندنا في البيت، فراحت جاية معايا لقيناه قاعد في الصالون ومعاه ويسكي وكباب وبيشرب وياكل".

وتابعت، بأن والدتها رفضت الزواج من أبنتها لكونها أمرأة أجنبية لا يمكن الضحك عليها بالحديث، معبرة:"أول مشافها قعد يبوس فيها وأمي راحت قاعدة جمبه وقعدت تسكر معاه وتاكل معاه وطلب إيدي منها للزواج بس أنا موفقتش كان فكرني ست سهلة لكن أنا أمي خوجاية زي أمه فمش هيعرف يضحك علينا أو يوقعني بحركاته".

حياة دنجوان السينما .."مظلمة"

قال رشدي أباظة، في حوار لرشدي أباظة لمجلة “الشبكة” في عام 1971،بإنه مر بفترة ملظمة في حياته، حيث أتجه فيها إلى العزلة، مع كتب الأرواح والسحر، كما أطلق فيها لحيته.

ورغم النجاح الكبير الذي طال دنجوان السينما المصرية، وشهرته الطاغية، لكنه حاول كثيرًا الإنتحار وفشل، وفي إحدى المرات حاول قتل نفسه بمسدسه الخاص، لكن تدخل أن عمه طاهر أباظة، قبل أن يفيق ويتخلى عن هذه المرحلة من حياته بعدها.