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الرياض - احمد صلاح - من هو خالد مجاهد | حفل زفاف خالد مجاهد. الدكتور خالد مجاهد من مواليد ١٢ من شهر سبتمبر عام 1986 بالحي السويسري في مدينة نصر. وقد تخرج من جامعة عين شمس دفعة 2009 وقد قام بتعيينه السيد وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، في منتصف شهر سبتمبر 2015 للعمل كمتحدثًا رسميًا بديلا عن الدكتور حسام عبد الغفار ثم صدر قرار بترقيته يحمل رقم (88) لسنة 2021 من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الى منصب مساعدًا لوزير الصحة للإعلام والتوعية بتاريخ 20/2/2021.

من هو خالد مجاهد

خالد مجاهد هو المتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة والسكان، وقد احتفل السيد خالد مجاهد بحفل زفافه على (مي عبد السلام) إبنة رجل الأعمال( مصطفى عبد السلام ) وأقيم الزفاف بفندق (ريتز كارلتون) ، كما حضر الحفل عدد من المسئولين والوزراء ورجال الأعمال. شهد حفل الزفاف حضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمحافظين، كما حضر حفل الزفاف مشاهير الفنانين، وقد أحيا الزفاف الفنان عمرو دياب . كما حضر الزفاف السيد المستشار محمد عبد الواحد (نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات) وحضر أيضا عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وعدد من الإعلاميين وكذلك حضر السادة أعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس الشيوخ وكان من بين الحضور من الإعلاميين الكاتب الصحفي عماد الدين حسين و الكاتب الصحفي محمود مسلم كما حضر كل من النائب عمرو السنباطي والنائب علاء عابد، بالإضافة إلى المحامي الدولي (خالد ابو بكر).

حفل زفاف خالدمجاهد

وقد كان أبرز الحضور الفريق “أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق” والسفيرة “ميرفت التلاوي” ، و الوزيرة الدكتورة “هالة زايد” ورجل الأعمال المهندس “نجيب ساويرس”، ووزير المالية الدكتور “محمد معيط”، وحضر أيضا أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية كما حضرت السيدة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بجانب عدد من المسؤولين والمحافظين.