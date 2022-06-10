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الرياض - احمد صلاح - سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق . قام بالتظاهر أمام مدينة سندباد لاند في بغداد العشرات من المواطنين العراقيين وقد ترأسهم وكان بالمقدمة رجال دين محتجين على القيام بإحياء حفل للفنان سعد لمجرّد وقاموا بأداء صلاة أمام المدينة الترفيهية مدينة سندبادلاند كما قام المحتجون برفع الأعلام و ترديد بعض الشعارات الدينية عند قيامهم بمحاولة اقتحام المدينة الترفيهية.

سبب إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق

قام بعض العراقيون بإطلاق هاشتاج “حفل سعد لمجرد مرفوض” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك رغبة في الحشد لمنع إقامة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بينما قامت حركة “سبيك أب النسوية على الحساب الخاص بها بموقع تويتر بنشر تغريدة قائلة : “بسبب الاتهام في أربع قضايا اغتصاب، الكتير من الجمهور في العراق والنسويـات قد بدأوا هاشتاج ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق). وقد قررت مدينة سندباد إلغاء الحفل نتيجة لهذه الأحداث. وفي ذات السياق يذكر أن تلك الحادثة ليست الوحيدة من هذا النوع فقد قام محتجون بإقتحام المكان في العام الماضي للتعبير عن رفضهم التام لإقامة الحفلات والغناء بهذه المدينة.