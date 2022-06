انت الان تتابع خبر فيديو جوليا روبرتس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فيديو جوليا روبرتس. تعتبر الفنانة الأمريكية جوليا روبرتس وهي واحدة من أشهر الممثلات ومن نجمات الصف الاول في هوليود. والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية الرائعة ونالت بسببها الكثير من الجوائز، وفي الفترة الأخيرة انتشر العديد من الأخبار حول فيديو جوليا روبرتس. وتناول العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا في الوطن العربي بل وفي العالم أجمع هذا الخبر والتي تصدر الكثير من منصات التواصل الإجتماعي. في حين يرغب المزيد في معرفة القصة. وسوف نوافيكم بالتفاصيل من خلال الفقرات التالية.

فيديو جوليا روبرتس

جوليا فيونا روبرتس من الشخصيات الفنية الشهيرة والتي لها جمهور بالملايين ليس في أمريكا فقط بل في جميع ارجاء العالم. ونالت هذه الشهرة العالمية بسبب الأعمال الفنية الكوميدية والرومانسية التي قدمتها طوال مشوارها الفني وحتى الآن. وهي من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن والعشرون من أكتوبر لعام 1967 م. ونالت الكثير من الجوائز العالمية وبالتأكيد ابرزها هي جائزة جولدن غلوب. كما تم ترشيحها أكثر من مرة لجائزة أوسكار العالمية . هي من عائلة فنية حيث كان والدها ايضا فنان.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة جوليا روبرتس الكثير من الأفلام والتي حققت نجاحات كبيرة وزادت من جماهيرة وشعبية الفنانة الأمريكية حول العالم. وحصلت من خلالها على الجوائز العديدة. ومن أبرز أعمالها:

Wonder (عام 2017)

Ocean’s Twelve (عام 2004)

Eat, Pray, Love (عام 2010)

Fireflies in the Garden (عام 2008)

Charlie Wilson’s War(عام 2007)

Duplicity (عام 2009)

The Ant Bully (عام 2006)

Stepmom (عام 1998)

Conspiracy Theory (عام 1997)

My Best Friend’s Wedding (عام 1997)

Closer (عام 2004)

Mona Lisa Smile (عام 2003)

Valentine’s Day (عام 2010)

Confessions of a Dangerous Mind (عام 2002)

أبرز الجوائز التي حصلت عليها

بعد انتشار فيديو جوليا روبرتس الفترة الأخيرة وبدأ البحث حول أهم الجوائز التي حصلت عليها والتي من أهمها:

أفضل ممثلة مساعدة عام 1990 عن فيلم Steel Magnolias.

أفضل ممثلة رئيسية عام 1991 عن فيلم امرأة جميلة.

أفضل ممثلة رئيسية عام 2001 عن فيلم Erin Brockovich وفازت بها.

أفضل ممثلة كوميدية أو أستعراضية عام 1991 عن فيلم امرأة جميلة وفازت بها

أفضل ممثلة كوميدية أو أستعراضية عام 1998 عن فيلم My Best Friend’s Wedding

أفضل ممثلة كوميدية أو أستعراضية عام 2000 عن فيلم نوتينغ هيل

أفضل ممثلة عام 2001 عن فيلم Erin Brockovich وفازت بها