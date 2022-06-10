انت الان تتابع خبر خبر مقتل الراقصة لورديانا في مصر يضج مواقع التواصل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر مؤخرا عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا حول مقتل الراقصة البرازيلية ​لورديانا، ما تسبب هذا الخبر بضجة كبيرة بين المتابعين، الذين طالبوا بالكشف عن المزيد من التفاصيل.

لكن تبين ان هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث خرجت لورديانا عن صمتها ووجهت رسالة استياء، عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، لناشري أخبار مقتلها، وقالت: "توقفوا عن ذلك من فضلكم، كل شهر أخبار كاذبة خلاص أنا تعبانا"، مضيفة ان الفنان والشخصية العامة انسان يتألم ويتأثر بالشائعات التي تطوله باستمرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها أخبار مقتل لورديانا مواقع التواصل، حيث كانت قد كشفت مصادر أمنية خلال العام الفئت، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل الراقصة البرازيلية، التي ظهرت مع مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، وقالت إن الجثة التي عُثر عليها في شقة التجمع الخامس لراقصة تعمل في الفنادق، وتحمل جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا وليست البرازيلية لورديانا.

وعلى صعيد آخر، شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا عبر الانستجرام، فيديو جديد لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، ظهرت وهي تسبح في البحر بإطلالة جريئة مرتدية المايوه، ونالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن لورديانا قد كشفت أسرارا جديدة عن حياتها الشخصية، حيث قالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى، وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وكانت لورديانا قد ابتعدت عن الرقص في شهر رمضان الماضي، ثم عادت لتنشر نشاطاتها في الرقص بشكل مستمر منذ انتهاء الشهر إلى الآن.