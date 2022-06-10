انت الان تتابع خبر ليونيل ميسي يدخل عالم التمثيل في هذا المسلسل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد الإنجازات التي لا تحصى في عالم كرة القدم، يستعد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، لخوض أول تجربة له في عالم التمثيل.

وقرر ميسي المشاركة في مسلسل أرجنتيني يحمل عنوان "لوس بروتيكتوريس"، الذي يتم تصويره حاليا في الأرجنتين، وتم تصوير دور ميسي خلال الأيام الماضية في العاصمة الفرنسية، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن ميسي شارك في الجزء الثاني من مسلسل "الحُماة"، والذي تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس والأرجنتينية بوينس آيرس.

وتدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه عام 2023، حول 3 وكلاء أعمال في كرة القدم، يعانون من أزمة مادية، ورغم عداوتهم يقررون الاتحاد معا لتجنب الإفلاس، قبل أن يدخل ميسي في المشهد، ويتفكك الاتحاد من أجل الظفر بهذا النجم، وشارك ميسي كضيف خاص في العمل، لكن لم يتم الكشف عن مدة ظهوره على الشاشة.

ومؤخرا، قاد ليو المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد، وسجل ميسي أهدافه الخمسة في الدقائق الثامنة، من ركلة جزاء، والأخيرة من الشوط الأول و47 و71 و76.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.