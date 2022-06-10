انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تكشف عن مفاتنها في هذا المكان بـ”الملزق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عادت الفنانة رانيا يوسف إلي القاهرة، خلال الأيام الماضية بعد قضاء عطلتها الصيفية في لندن، حيث أنها عادة إلي ممارسة حياتها الطبيعية، قبل سفرها والتي من ضمنها الذهاب إلي صالة اللياقة البدنية للمحافظ علي وزنها المثالي.

وشاركت رانيا يوسف فيديو جديد لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث ظهرت مرتدية ملابس رياضية ضيقة تشكف عن مفاتنها بالكامل ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت علي الصور قائلة :الألم الذي تشعر به اليوم هو القوة التي تشعر بها غدا♥ ️.

وحصلت رانيا يوسف علي كثير من التعليقات علي هذا الفيديو مثل الجمال رانيا والانوثه رانيا ومبداء العمر مجرد رقم هو قاموس رانيا – لي الرياضة عنوان هو رانيا يوسف.