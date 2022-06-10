نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إلغاء حفل سعد لمجرد في العراق قبل إقامته بساعات بعد محاولات من المحتجين لاقتحام الحفل (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ألغي حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي كان مقررًا مساء الخميس في العاصمة العراقية بغداد، بعدما حاول متظاهرون اقتحام مقر الحفل.

وتظاهر عشرات يتقدمهم رجال دين أمام مدينة “سندباد لاند” في بغداد، احتجاجا على إقامة الحفل.

وأقيمت صلاة أمام باب المدينة الترفيهية العائلية، ورفع المحتجون أعلاما ورددوا شعارات دينية أثناء محاولتهم اقتحام المدينة.

وعلى إثر ذلك، قررت مدينة “سندباد لاند” إلغاء الحفل.

وهذه ليست الحادثة الوحيدة من نوعها، فقد اقتحم محتجون المكان العام الماضي تعبيرا عن رفضهم لإقامة الحفلات الغنائية.

واستنكر العديد من المثقفين والصحفيين هذه الحوادث معتبرين أنها حرية شخصية، في بلد دفع الغالي والنفيس من أجل الحرية، وعادت جملة “بغداد لن تكون قندهار” إلى وسائل التواصل الاجتماعي كتعبير عن رفض القيود الدينية المتطرفة.

في المقابل، اعتبر آخرون أن استهداف المكان هو بسبب خلافات مالية وليس لأسباب دينية، وهي عملية ابتزاز عبر دفع بعض رجال الدين واتباعهم إلى المكان، متسائلين عن عدم حدوث هذا الاعتراض ضد الأماكن الترفيهية الأخرى المنتشرة في بغداد والتي لا تقيم الحفلات فقط بل تقدم المشروبات الكحولية.

تلك الاحتجاجات لم تكن الوحيدة المعارضة لحفل سعد لمجرد في العراق، حيث قاد نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمنع أول زيارة للمطرب المغربي إلى بلاد الرافدين، على خلفية اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي يواجهها، وأوقف على إثرها عدة مرات في الولايات المتحدة وفرنسا.

وأطلق عراقيون هاشتاق “حفل سعد لمجرد مرفوض” عبر موقع “تويتر” لحشد الدعم من أجل منع إقامة حفل سعد لمجرد، فيما نشرت حركة “سبيك أب” (Speak Up) النسوية على حسابها بموقع تويتر تغريدة قالت فيها: “بسبب الاتهام في 4 قضايا اغتصاب، كتير من الجمهور العراقي والنسويـات بدأوا هاشتاق ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق”.

وجاءت هذه الضجة بعد أيام قليلة من ضجة مماثلة، اندلعت عقب قيام النجمة اللبنانية إليسا بتقديم ديو “من أول دقيقة” مع سعد لمجرد، حيث لاحقتها حملة انتقادات من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى دعمها مطربا طالته اتهامات سابقة تتعلق بالاغتصاب. وشملت الانتقادات التي طالت إليسا، التحريض على العنف ودعم المغتصبين.