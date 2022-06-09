أصالة نصري تنفي طلاقها من فائق حسن



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 11:24 مساءً - نفت النجمة السورية أصالة نصري، شائعة طلاقها من الشاعر العراقي فائق حسن، معتبرة أنها "ترد العين والحسد".

وقالت أصالة نصري: "إنّ الشائعات التي تُطلق على أيّ كان، فهل لك أن تتخيّل كم أطلقوا على من الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم".

وفي كواليس حفلها الذي شاركها به الفنان العراقي ماجد المهندس، على مسرح "أرينا" في دبي، قالت أصالة نصري: "هذه الشائعات تُطلق على أي كان، فهل لك أن تتخيل كم أطلقوا عليّ من الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم!".

وتابعت: "أصبحت أقنع نفسي بأن الشائعات يمكن أن ترد العين والحسد في بعض الأحيان، أنا وزوجي تجمعنا علاقة حب وغرام، أعتقد لا بل أنا متأكدة، أنه لا نهاية لها، إنه غرام يصل إلى حدود السماء".

وعن انطباعها عن الحفل الذي حضره أكثر من 14 ألف شخص، قالت: "كان الحفل رائعا ومليئا بالطاقة الإيجابية. عادة في حفلاتي أترك نغمة زائدة لا أقولها أثناء تمرينات الحفل، بل أتركها للمسرح، لأن الطاقة التي أتكلم عنها هي التي تعطي صوتي دفعا أكبر، وتجعل مساحة صوتي أعلى".

وقدمت أصالة نصري مجموعة من أبرز أغنياتها الجديدة والقديمة في الحفل، من بينها الصورة، وروّح وروح، وحنيْن، وكان يهمّني، وبنت أكابر، وأهدت ابنها خالد الذهبي الذي كان حاضرا بين الجمهور، أغنية "يسمحولي الكل".