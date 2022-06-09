ايه عبد الله تطرح باللهجه السعودية اغنيه مين علمك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:26 مساءً - استطاعت المطربه ايه عبد الله ان تبدع باحترافيه واتقان وتميز فني و غناء راقي باغنيه مين علمك التي ادتها بصوت غنائي طربي خليجي باللهجه السعوديه وابتكرت في اداء الاغنيه التي يرجع الي قدره المطربه ايه عبد الله في تغير المعادله الغنائيه العربيه وهذا يرجع لنجاح الاغنيه بوجود فريق عمل ساهم في ظهور الاغنيه بالشكل الراقي المتميز وهما الشاعر السعودى عدنان يماني والملحن السعودى عبد الله علام والموزع المايسترو احمد عبدالجواد

وقامت المطربه ايه عبد الله في طرح الاغنيه مين علمك علي مواقع اليوتيوب مما اثار اعجاب جمهور السوشيال ميديا و قطاع عريض من جمهور الوطن العربي في مصر و الحليج