رحمة حسن تكشف عن مرورها بحالة نفسية سيئة بعد “عضة كلب” وتهدد باللجوء للقضاء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة رحمة حسن عن مرورها بحالة نفسية سيئة بعد تعرضها مؤخرًا لعضة كلب في الشارع، مما جعلها تخشى الإقتراب من قطتتها أو أي حيوان اَخر، كما هددت رحمة باللجوء للقضاء إذا لم يتم علاج الكلب.

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: أنا حقيقي تعبانة ومتأزمة جدا.. وكوابيس ومش عارفة حتى أقرب من القطة بتاعتي وألعب معاها لإني خايفة عليها لحد ما أخلص العلاج.. النهاردة أخدت الجرعة التانية ولسه هكمل طبعا ده غير وجع الجرح حقيقي.. اللي عاوزة أقوله إن فعلا لو بعد شهر ما حصلش حاجة تخص الكلب وعلاجه وتغير سلوكه وعدم نزوله بدون كمامة، أنا هروح أخد موقف قانوني لأني فعلا تعبانة جسديًا ونفسيا جدا جدا وخايفة جدًا يحصل ده لحد تاني وأكون أنا السبب إني ماخدتش موقف.

ويعد مسلسل ملف سري هو آخر أعمال رحمة حسن الفنية، وظهرت خلاله كضيفة شرف مع الفنان هاني سلامة، وجسدت دور فتاة تدعى نور وتعمل في أحد البنوك، وتكون خطيبة المستشار يحيى الطاهر، وتُقتل في ظروف غامضة.

وضم مسلسل ملف سري العديد من الفنانين منهم: هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، رحمة حسن، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، محمد محمود عبد العزيز، محمود حجازي، الراقصة دينا، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وتحت قيادة المخرج حسن البلاسي.

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