شيماء الشايب: قررت نقل خبراتي للموهوبين بورشة لا تهدف للربح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:28 مساءً - تخوض المطربة شيماء الشايب تجربة فنية مختلفة، من خلال تقديم ورشة في تعليم أسس الغناء، لقرابة 10 أشخاص، يوليو المقبل، مؤكدة في تصريحات صحفية أن الهدف منها ليس ماديًا، ولكنها والمنتج ريتشارد الحاج قررا تبني أصوات جديدة تستحق الدعم من خلال هذه الورشة، بإنتاج أغاني سينجل لأصحاب الأصوات الجيدة والمواهب الحقيقية التي سيتم اختيارها للمشاركة فيها.

وأضافت "شيماء": "مهم جدًا أن ينقل الفنان تجربته وخبراته لغيره من الشباب، خاصة لمن يستحقون الدعم، أحب أعلم غيري وأفيدهم، وأتمنى أن يستفيدوا مني".

وتابعت: "تتلمذت على يد والدي شفيق الشايب، بالاستماع لأغاني أم كلثوم وعبدالوهاب، وسعاد محمد وفريد الأطرش و غيرهم، وضرورة أن أفهم كلمات الأغاني قبل أن أغنيها، وأسس الغناء السليم، ومخارج العرب وان تكون في مكانها، بعيدًا عن استعراض العضلات، وان الإحساس مهم ومؤمنة بأن الموهبة وحدها لا تكفي في الغناء، يجب أن يدرس أصول الغناء والطبقة المناسبة لصوته، وتمارين الصوت، اختيار الأغاني والكلمات المناسبة وكل ذلك سوف يكون ضمن الورشة".

وأكدت: "تجربة جديدة بالنسبة لي لكنها ممتعة وأتمنى أن يستفيد كل من يشاركني فيها وان انقل لهم بعض من خبراتي".