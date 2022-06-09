مهرجان تطوان بالمغرب يكرم شريف منير فى دورته الـ 27



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:28 مساءً - يستعد النجم شريف منير للسفر الي دولة المغرب خلال الأيام المقبلة، وذلك لحضور فعاليات والتكريم بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 27، والتي كانت من المقرر انطلاقتها في شهر مارس الماضي، الي أن تم تأجيلها ليونيو الحالي.

إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الحالية، قررت منح النجم المصري شريف منير تكريم خاص عن مجمل أعماله السينمائية والتي قدمها خلال مشواره الفني الكبير.

من المتوقع أن تشهد الدورة الـ 27 لمهرجان تطوان السينمائي، حضور العديد من الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية العربية والعالمية، سيعرض في المهرجان العديد من الأفلام الروائية الطويلة بجانب الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة وأفلام والذي من المتوقع أن تحقق هذه الأفلام ردود فعل قوية

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.