وزيرة الثقافة تفتتح معرض معماريون عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري الأحد المقبل...



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:28 مساءً - في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالإحتفاء برواد عشرينيات القرن الماضي تفتتح وزير الثقافة الدكتورة " إيناس عبدالدايم " معرض " المعماريون الرواد عشرينيات القرن الماضي " الذي ينظمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " ، وذلك في السادسة مساء الأحد 12 يونيو 2022 بمركز الهناجر للفنون، كما يعقد الجهاز بمصاحبة المعرض ندوة المعماريون الرواد عشرينيات القرن الماضي.

فيتحدث م. أ . " محمد ابو سعده " رئيس مجلس إدارة الجهاز عن معماريون عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري، وتتحدث أ.د. " سهير زكي حواس " استاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة عن المعماريون الرواد والهوية المصرية ، كما يتحدث مهندس استشاري . "سيف الله ابو النجا " رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين عضو المكتب التنفيذي وأمين صندوق الأتحاد الدولي للمعماريين عن القرن العشرين والتجمعات المهنية ، كما تتحدث أ.م. د. " ماجدة مصطفى" استاذ مساعد قسم العمارة بالجامعة الامريكية عن التعليم المعماري عشرينيات القرن الماضي ، وتدير الندوة أ.د. دليلة الكرداني استاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة .