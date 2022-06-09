بسمة داوود تخطف الأنظار من داخل حمام السباحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:28 مساءً - شاركت الفنانة بسمة داوود، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت الفنانة الشابة داخل حمام سباحة أثناء قضاء اجازتها الصيفية بإطلالة جذابة، حيث ارتدت مايوه باللون الاسود ما لفتت أنظار الجميع.

يذكر أن آخر أعمال بسمة داوود مسلسل "شغل فى العالي" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.