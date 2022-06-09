فنانة مصرية تتعرض لعضة كلب بمنطقة حساسة وتصاب بالنزيف .. شاهد

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تتعرض لعضة كلب بمنطقة حساسة وتصاب بالنزيف .. اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن، عبر حسابها على انستغرام، تعرضها لعضة كلب في منطقة حساسة أثناء تواجدها في الشارع الساعة 11 ليلا.

وأشارت الفنانة انها كانت ذاهبى الى السوبر ماركت ليلا، وكانت تمشي علي الرصيف، وتوقفت بجانبها سيارة، وفجأه نزل منها كلب من نوع "جيرمن شيبرد"، وهجم عليها بقوة، وحاولت ان تهرب منه وتجري لكن كان الكلب كان قوي وشرس وأوقعها علي الارض، وصاحبة الكلب حاولت ان تشده وتبعده عن رحمة، لكن عضها عضه كبيرة في منطقه حساسة، حسب وصفها.

وتابعت رحمة حسن ان صاحبة الكلب أخذتها فورا علي مستشفي إمبابه، واعطوها حقنة تطعيم الكلب وبقي ٤ حقن ستأخذها خلال شهر، لكنها أشارت ان الجرح ينزف، وما زالت تعاني من الصدمة منذ الحادثة، مؤكدة أنها لا تريد أن يتأذى الكلب، وبالوقت ذاته لا تريد أن يتأذى أي انسان بسبب كلب.

وبعد ان أثارت رحمة قلق الجمهور على وضعها الصحي بعد العضة التي تعرضت لها من الكلب الذي هاجمها على الطريق، كتبت عبر حسابها في إنستغرام: "مساء الخير، أنا متشكرة جدا لاهتمامكم ولكل الناس اللي كلمتني تطمن علي، وأسفة أني ماقدرتش ارد على معظم الناس لأني كنت تعبانة" مؤكدة انها ذهبت الى المستشفى، وكشفت عند جراح متخصص وتم التغيير على الجرح، وطمأنها ان الألم والجرح سيخف مع العلاج.

وأضافت انها تحدثت مع صاحبة الكلب، وطلبت منها ارساله لمركز تأهيل وتدريب لتعديل سلوكه، مع ارسال الأوراق الرسمية التي تثبت أنها بعثت الكلب فعلاً للتأهيل، مؤكدة ان صاحبته متفهمة جدا وسترسله للمركز بداية الشهر القادم، وتابعت الفنانة: "الحمد لله أنا كويسة و الكلب كويس.. وأتمني أن صاحبة الكلب تصدق في كلمتها وتودي الكلب فعلا مركز تعليم ويبقي كويس".