انت الان تتابع خبر شاكيرا تطعن بيكيه ومفاجأة من العيار الثقيل تخرج للعلن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعدما أكدت أهم المواقع الإخبارية الإسبانية أن الخيانة كانت السبب وراء انفصال ​شاكيرا​ ولاعب كرة القدم ​جيرارد بيكيه​، عادت اليوم لتنفي هذه الأخبار وتسرد فرضيات أخرى.

حيث قال الإعلامي الإسباني جوزيه أنطونيو أفيلس في برنامجه "فيفا لا فيدا" أن الخيانة لم تكن سبب الانفصال بين الثنائي، مؤكدا ان شخص قريب من بيكيه قال له أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الخيانة من جانب لاعب برشلونة، وكان الاتفاق بينهما أن يتصرف كل طرف بما يحلو له، وأن يستمر الثنائي في تقديم نفسيهما للعلن على أنهما في علاقة مستمرة.

وأضاف انطونيو: "تكمن مفاجأة كبيرة في عملية الانفصال، وفي البيان الذي نشرته شاكيرا"، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، أفادت مصادر مقربة من لاعب نادي برشلونة الإسباني أنه لن يغفر لشاكيرا، ولن ينسى ما وصفته بالخيانة التي سمحت بها عبر ظهور أشخاص مقربين منها على وسائل الإعلام، ليصفوا وضعها الحزين واكتئابها من هذا الانفصال المرير، محملين بشكل غير مباشر المسؤولية لبيكيه.

وساهم هذا الظهور برسم صورة سلبية، لبيكيه الذي حمل مسؤولية خيانة النجمة العالمية، لاسيما بعد أن أفاد بعضهم بأنها حاولت الرجوع إليه، لكنه رفض، علماً أن الوقائع مغايرة تماماً، معتبرا ان هذا التصرف تافهاً وخسيساً.

وبعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار الانفصال، وخيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاما، أكد الثنائي الشهير خبر الانفصال، من خلال بيان رسمي، بعد علاقة استمرت 12 عاما، وأثمرت طفلين، داعيين لاحترام الخصوصية.

فيما نفت مصادر قريبة من اللاعب واقعة الخيانة، مؤكدة أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، بعد تدهور علاقتهما وليس بسبب الخيانة.