انت الان تتابع خبر هجوم على غادة عبد الرازق والجمهور ينعتها بالأم الفاشلة والسبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات الفنانة غادة عبد الرازق حول تقصيرها مع ابنتها "روتانا"، التي فضّلت التمثيل والشهرة عليها وعلى رعايتها، ما اعتبرها العديد من المتابعين بأنها "أم فاشلة"، وانها اختارت التمثيل والشهرة على حساب ابنتها، مكررة نفس الغلط التي عاشته هي مع اهلها.

حيث كانت قد اعترفت الفنانة المصرية سابقا، بأنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من عائلتها عندما كانت صغيرة، بسبب وفاة والدها وتخلي والدتها عنها في الوقت الذي كانت تحتاجها فيه.

وكانت قد صدمت غادة الجمهور بالكشف عن عمرها الحقيقي، خلال مؤتمر صحفي على هامش تكريم أسرة مسلسل “لحم غزال"، وقالت ان عمرها 50 سنة، ومن مواليد 1970، وتابعت: "أنا بقول الحقيقة ما بكذبش أنا ست عندي خمسين سنة أعمل إيه أجيب مصحف".

من جهة أخرى، لفتت غادة عبد الرازق الانظار مؤخرا، بممجموعة صور نشرتها على موقع "أنستقرام"، ظهرت فيها باطلالات شبابية، ورجح بعض متابعيها خضوها لعمليات تجميل ساهمت في زيادة جمالها.

يذكر ان آخر أعمال عبدالرازق، مسلسل لحم غزال الذي عرض في رمضان 2021، الى جانب شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، وغيرهم، أما أول أدوارها على شاشة السينما كان في فيلم "أجدع أناس"، عام 1993، وحققت الفنانة نجاحا كبيرا خلال مشوارها الفنى من خلال أعمال لعبت فيها البطولة المطلقة كمسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" و"مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة"، وأخرى شاركت فى بطولتها منها مسلسل "عائلة الحاج متولى" و"الباطنية"، وغيرها.