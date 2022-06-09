بعد ترقيتها.. اَسر ياسين يوجه رسالة لمحامية جوني ديب

ونشر آسر ياسين صورة محامية جوني ديب، كاميل فاسكيز، ودون عليها عليه “حصلت محامية جوني ديب كاميلا فاسكيز، على ترقية وأصبحت شريكًا في مكتب المحاماة التي كانت تعمل به”.

وعلق آسر ياسين على الصورة، بشخصية المسيري زيدان في مسلسله الأخير “سوتس بالعربي” المعروض في الموسم الدرامي لرمضان 2022.

وكتب آسر ياسين: “مبروك لزميلتى كاميل بقينا شركاء زي بعض .. بس المسيرى زيدان فوق”.

آسر ياسين يدعم جوني ديب

لا تعد المرة الأولى التي يعلق فيها آسر ياسين على وقائع قضية جوني ديب وآمبر هيرد، إذ أنه استدعى شخصية في مسلسل “سوتس بالعربي” بعد فوز جوني ديب بالقضية، وكبت آسر ياسين “مبروك يا جونى يا أخويا بس لو كنت جيتلى من الأول كان الموضوع خلص بره المحاكم”.

جدير بالذكر، أن مسلسل “سوتس بالعربي” تدور أحداثه حول المنافسات التي تحدث بين مكاتب المحاماة في مصر، للحصول على القضايا المهمة في البلد، العمل من إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد حفظي، شارك في بطولته آسر ياسين، محمد مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أحمد داود، وغيرهم.

يذكر أن جوني ديب فاز بقضيته ضد طليقته آمبر هيرد وحكم له بتعويض 15 مليون دولار لصالح جونى ديب فى قضية التشهير.

آسر ياسين مفاجأة في الثمانية

عرض للنجم آسر ياسين مسلسل الثمانية 8 يونيو، على منصة شاهد الرقمية. العمل من كتابة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشارك آسر ياسين البطولة، النجم خالد الصاوي وريم مصطفى وغادة عادل، محمد ممدوح تايسون، محمد علاء وآخرون، إخراج أحمد مدحت.

وحظيت الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية على إعجاب الجمهور، لا سيما بسبب مشاهد الإثارة والحركة وعنصر التشويق في العمل.

جدير بالذكر، أن مسلسل “الثمانية” من إخراج أحمد مدحت، وإشراف عام على الإنتاج حمادة إسماعيل، وتم الاستعانة بفنيين أجانب لعمل الخدع البصرية والموسيقى التصويرية.