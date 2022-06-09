غدا.. ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية يكرم إلهام شاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:26 مساءً - يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج د. أشرف أبو النجا بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما النجمة إلهام شاهين فى احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان "كيف تصنع التاريخ ...خلطة إلهام " وذلك غدا الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية ..

يتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفنى للنجمة إلهام شاهين وأهم أعمالها والمحطات الفنية فى حياتها ..

من جانبه قال المخرج أشرف أبو النجا، فى بيان صحفى له اليوم أن الاحتفالية تبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الفنانة القديرة إلهام شاهين وأبرز محطاتها الفنية من إخراجه

ووجه ابو النجا خلال بيانه الشكر للناقد الكبير الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب و نقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لما قدمه من دعم فنى ولوجستى من أجل إقامة هذة الاحتفالية الكبرى كما وجه الشكر أيضا للفنان القدير أحمد سلامة ..

وأضاف أبو النجا أن الحفل يتضمن فقرات غنائية مع مطرب الأوبرا العالمى محمد السعدنى وفقرة لفرقة "الرسامين "بقيادة الرسام الشهير ألبير مجدى والرسامة ميرنا ناجى" وذلك بحضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين من بينهم الفنانة صابرين وجومانة مراد وعبير صبرى والفنان أحمد سلامة والمخرجة ايناس الدغيدي والمخرج مجدى ابو عميرة والمخرج عمر عبد العزيز و الأمير أباظة والمهندس أسامة الشيخ والإعلامى حسن حامد والإعلامية سميحة دحروج والإعلامية سوزان حسن وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.