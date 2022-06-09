انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد “رسمت ” تاتو جديد في هذا المكان الغير متوقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد مرتدية ملابس كاجول مكشوفة من منطقة البطن والأكتاف مع رسم تاتو جديد علي زراعتها قرب مفصل يديها علي شكل عصفور، مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة : العودة إلى الأساسيات.حصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل اجمل واحده في الدنيا – جمال ودلال- هنودا شوفي تصاميمي عشان انا وصلت لاخري- إيه الحلاوة دي- انتي جميلة اوي- اجمد واحده من غير مجهود- لحظة ادراك حلاوتكك- يرب الجنه وشوفتك-يا عمري بس.



