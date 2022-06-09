انت الان تتابع خبر بالفيديو.. دعم وفاء عامر لعامل سوبر ماركت تعرض للنصب.. صاحب المحل هيطرده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - افصحت الفنانة وفاء عامر عن العديد من التفاصيل الخاصة بدعمها لعامل في سوبر ماركت، وذلك بعدما تعرض إلى النصب على يد فتاة، ونشرت ما حدث على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لتكشف حقيقة ما حدث.

دعم وفاء عامر لعامل سوبر ماركت تعرض للنصب من فتاة

وأكدت وفاء عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” والذي ييبث على قناة إم بي سي مصر، قائلة “لقيت صاحب المحل هيطرد الموظف لأنه تعرض للنصب من فتاة، من الواضح أن هذه الفتاة كانت تمارس عملية النصب في أكثر من مكان”.

وفاء عامر تشيد بوجود الكاميرات في المحال

وأضافت عامر قائلة “تواجد كاميرات في المحال والشوارع ساعدت في كشف حقيقة الحادث، الشباب دول بيصعبوا عليا ولازم نقف معاهم ونساندهم ، والشباب اللي بيشتغل ده لازم ندعمه ونقف معاهم”.