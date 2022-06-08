انت الان تتابع خبر ديانا حداد تتصدر الترند بدخولها الإسلام والتفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان تداول رواد مواقع التواصل وبعض الصفحات الفنية صورة الفنانة اللبنانية ديانا حداد بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، تصدرت الفنانة مؤشرات البحث مؤخرا، وأثيرت التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية.

لكن في الحقيقة ان النجمة اللبنانية، كانت قد اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا حسب تصريحات تلفزيونية سابقة، حيث أشارت انها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.

وأكدت ديانا ان ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين، كما دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان ومن بعدها بدأت الصيام والصلاة وقراءة القران، وهذه المعلومات لم يكن يعرفها الكثير من المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم بظهورها أمام الكعبة بالحجاب، ليعتقدوا انها دخلت الاسلام مؤخرا وليس منذ سنوات.

كما علق مدير أعمال ديانا حداد حلمي بشير، حول إسلامها وصورتها التي ظهرت خلالها أمام الكعبة في مكة، قائلا "مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي".

وعلى صعيد آخر طرحت حداد أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، فى فبراير الماضي، وتنتمي للأغنيات الكلاسيكية والتي قدمتها بإحساس كبير، وأعربت عن سعادتها بهذا العمل الذي مثّل المرأة ذات الشخصية القوية التى لا تقبل التهاون بها.